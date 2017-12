Dopo la scorpacciata di gol nel “boxing day”, il Liverpool è pronto a un nuovo match casalingo: il Leicester dovrebbe essere meno arrendevole dello Swansea, ma sul tabellone di Microgame Group le quote sono tutte per i Reds, vincenti a 1,28. Già un pareggio - tre casalinghi di fila prima dell’ultima gara per il Liverpool - paga 5,75, un successo ospite alza la posta fino a 9,25. Interessante la proposta sull’Over: più di tre reti complessive sono una giocata da 1,40, con il Liverpool che ne ha centrato tre consecutivi, mentre la striscia del Leicester è di ben cinque gare. Negli ultimi tre confronti diretti in Premier le due squadre hanno sempre segnato almeno una rete: per la prossima gara il Goal è in tabellone a 1,73.