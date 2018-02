Un incontro tesissimo, sia per le recenti polemiche Josè Mourinho e Antonio Conte, sia per gli equilibri di classifica in ballo. La Premier League si prepara allo scontro clou della 28/ma giornata, che domenica vedrà di fronte il Manchester United e il Chelsea. All’Old Trafford i Red Devils hanno vinto le ultime tre partite e non subiscono gol da quattro incontri (Fa Cup inclusa): abbastanza per prendersi il favore delle quote Snai, dove la vittoria che consoliderebbe il secondo posto si gioca a 2,25. In salita la strada dei Blues, che non vincono in casa dello United dal 2013 e che rischiano il quarto posto: il «2» permetterebbe a Conte di agganciare lo Special One in classifica, ma in tabellone è offerto a 3,35, con l’opzione pareggio a 3,20. Precedenti “stretti” in fatto di gol: nei cinque confronti diretti più recenti, sono arrivati quattro Under e altrettanti No Goal. Un’altra partita da meno di tre reti complessive è favorita a 1,70 (Over a 2,05), ma per stavolta i quotisti protendono per il Goal, offerto a 1,77 (No Goal a 1,90). Nelle scommesse sui marcatori è invece sfida alla pari tra i due ex gioielli dell’Arsenal, ora in forza ai Red Devils e ai Blues: il gol di Alexis Sanchez (per lo United) e quello Olivier Giroud (per il Chelsea) sono entrambi offerti a 3,00.