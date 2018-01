È quinto a otto punti di distanza dal Manchester United, secondo in classifica, ma il Tottenham si prende lo stesso il favore dei bookmaker per la sfida infrasettimanale di Premier in programma domani sera. Il solido bilancio delle partite giocate a Wembley (sette vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta) premia Pochettino e i suoi, favoriti a 2,20 sul tabellone 888sport.it. I Red Devils vanno a caccia di una vittoria esterna che contro gli Hotspurs manca dal 2012 e che stavolta, riferisce Agipronews, è offerta a 3,25. Stessa quota per il pareggio, che tra le due squadre non arriva da sei sfide, mentre per la «X» a fine primo tempo la quota scende a 2,10. Tendenza netta per quanto riguarda i gol: in sei dei sette incroci più recenti il testa a testa è finito in No Goal, esito invitante anche stavolta visto che da sei partite, tra campionato e coppe, la difesa dello United è impenetrabile. Un altro incontro con almeno una delle due squadre a zero reti vale 2,10 (Goal a 1,68); per Under e Over le previsioni sono in bilico, a 1,91 e 1,93.