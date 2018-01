In classifica c’è una differenza di diciannove punti, ma nel conto dei precedenti il bilancio tra Tottenham e West Ham è ben più equilibrato. Nelle sfide disputate negli ultimi due anni, sono gli Hammers ad avere a sorpresa la meglio, con tre vittorie in cinque partite. L’ultima, peraltro, è arrivata proprio a Wembley, provvisoria casa degli Hotspurs, nell’incontro di coppa di lega dello scorso ottobre. Un’impresa che, se replicata domani sera in campionato, pagherebbe 10 volte la posta e porterebbe il West Ham a un netto balzo in classifica, lontano dalla zona retrocessione. Sul tabellone Snai volano però Pochettino e i suoi: la quarta vittoria consecutiva si gioca a 1,28, il pareggio è offerto a 5,75.