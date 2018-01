Grande sfida questa sera a chiudere il 22esimo turno di Premier League. All'Emirates Stadium di Londra va in scena uno dei derby più attesi della capitale inglese, quello tra Arsenal e Chelsea. I Gunners di Wenger sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il West Bromwich; in precedenza era arrivata la vittoria per 3-2 contro il Crystal Palace. I Blues di Antonio Conte hanno vinto le ultime due partite di campionato contro Stoke City e Brighton. I punti che separano le due squadre sono 7: con una vittoria la squadra di Conte (a quota 45 punti) si riporterebbe al secondo posto in classifica, davanti al Manchester United di José Mourinho (attualmente a 47 punti). Un successo per i padroni di casa, invece, vorrebbe dire sorpasso sul Tottenham e quinto posto, a sole quattro lunghezze proprio dal Chelsea. Sfida cruciale, dunque, e non solo perché si tratta del derby di Londra.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ARSENAL - Cech; Chambers, Mustafi, Holding; Bellerin, Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles; Ozil, Sanchez; Lacazette.



CHELSEA - Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Moses, Kante, Bakayoko, Fabregas, Alonso, Hazard, Morata.