Un match spettacolare, in pieno stile Premier League, ha aperto il programma del diciannovesimo turno, l'ultimo del girone d'andata. Arsenal-Liverpool termina 3-3 con un andamento assolutamente pazzesco che certifica la scarsa solidità difensiva di due squadre destinate comunque a giocarsi un posto nella Champions League della prossima stagione. I rimpianti maggiori sono per la formazione di Klopp che, dopo aver chiuso più che meritatamente in vantaggio il primo tempo grazie all'undicesimo gol di Coutinho nelle ultime 9 trasferte (colpo di testa ad anticipare l'uscita di Cech) e aver sprecato un paio di occasioni per il raddoppio, nella ripresa ripiomba negli errori di sempre.



E pensare che i Reds a inizio ripresa avevano legittimato la propria superiorità trovando con Salah il gol del 2-0, il ventunesimo in stagione dell'ex attaccante della Roma... E' il 52° quando la partita dell'Emirates sembra prendere una piega ben definitiva e invece, in meno di 6 minuti, succede l'incredibile: con i primi 3 tiri nello specchio di porta di tutta la partita, l'Arsenal prima riacciuffa il pari con le firme di Alexis Sanchez e Xkaha (errore chiaro di Mignolet) e poi ottiene addirittura il sorpasso con un gran gol di Ozil al termine di una bella combinazione con Lacazette. Il Liverpool ha il merito di non deprimersi e, dopo aver sfiorato il 3-3 con Sané, lo ottiene al 71° con Firmino (5° centro contro l'Arsenal nelle ultime 4 sfide), che batte in uscita un incerto Cech, alla sua 100esima presenza con la maglia dei Gunners. Le ultime chance per rompere l'equilibrio sono di Bellerin e Salah, ma alla fine le formazioni di Wenger e Klopp sono costrette a dividersi la posta, che lascia tutto invariato in classifica, con i Reds avanti di un punto, al termine di una gara per cuori forti.