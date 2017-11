C’è uno dei tanti derby di Londra ad aprire la dodicesima giornata di Premier League: domani, all’Emirates Stadium, si parte con Arsenal-Tottenham. I Gunners, sesti in classifica con 19 punti, provano a reinserirsi in zona Champions, gli Spurs puntano a rimanere nella seconda piazza, attualmente occupata con 23 punti. Pronostico equilibratissimo anche in ragione delle statistiche: l’Arsenal ha fatto en plein di vittorie in casa, il Tottenham conta 4 successi e un ko in trasferta. Sul tabellone Microgame viene concesso un leggero favore ai padroni di casa, dati a 2,40, mentre il «2» sale a 2,80. Quota 3,45 per il pareggio: il segno «X», tra l’altro è arrivato nelle ultime due sfide disputate all’Emirates, entrambe terminate 1-1, risultato che si gioca a 7 volte la posta. Arsenal-Tottenham è anche il confronto tra due grandi bomber: Harry Kane, degli Spurs, che comanda la classifica cannonieri con 8 reti, e Alexandre Lacazette dei Gunners, a 6 gol stagionali. Nelle scommesse sui marcatori della gara è favorito il primo, a 1,85, il suo rivale francese è piazzato a 2,00.