Il vantaggio è ancora ampio, ma lì dietro qualcosa si è mosso. Il ko del Chelsea nel derby con il Crystal Palace rimescola le carte nella scommessa su chi vincerà la Premier League. La squadra di Antonio Conte è ancora saldamente al comando, ma ora il distacco sul Tottenham - che ha battuto il Burnley in trasferta - è sceso a sette punti. Ancora tanti quando entrambe devono giocare ancora nove partite, ma non così tanti da escludere la rimonta degli Spurs. Almeno così la pensano i bookmaker che dopo l’ultima giornata di Premier hanno tagliato drasticamente la quota sul Tottenham in trionfo, da 23 a 7 volte la scommessa. Chelsea ancora largamente favorito, a 1,12 (prima era a 1,03), la corsa per il titolo è riservata praticamente alle due in vetta. Il City, che ha pareggiato con l’Arsenal nello scontro diretto ed è a meno 11, è già a 26,00, il Liverpool (terzo a meno 10) pagherebbe 50,00.