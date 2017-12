Si chiude stasera alle 21 la ventesima giornata di Premier League col derby londinese tra Crystal Palace e Arsenal. Ecco la presentazione della partita negli Opta Facts:



Il Crystal Palace è riuscito a battere l’Arsenal in casa solo una volta nelle ultime 12 sfide di campionato (5N 6P). Dopo avere perso le prime tre partite casalighe della stagione senza segnare gol, il Crystal Palace è rimasto imbattuto nelle successive sei a Selhurst Park (3V 3N).



L’Arsenal ha vinto solo due partite in trasferta dall’inizio di questo campionato, un record negativo per i Gunners a questo punto della stagione in Premier (come nel 1994/95, 1998/99, 2000/01 e 2005/06). L’Arsenal non ha subito gol nei tre derby di Londra giocati in questa stagione.



Il Crystal Palace è imbattuto da otto partite di Premier League – la serie migliore del Club dall’ottobre 1990.



Mesut Özil ha messo lo zampino in nove gol nelle ultime 10 partite di Premier League (4 marcature e 5 assist). Per Arsene Wenger questa sarà la partita numero 810 come allenatore di Premier League, ed eguaglierà il record di Sir Alex Ferguson.