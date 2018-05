Con la vittoria contro il Liverpool, la quarta consecutiva in Premier, il Chelsea si è rimesso in corsa per un piazzamento Champions. Ora è quinto, a soli due punti dal Tottenham, che al momento occupa l’ultima piazza utile, e a tre dai Reds, terzi. La squadra di Conte proverà a restare in scia nel recupero di domani, in casa contro l’Huddersfield, quintultimo. Le quote lanciano i Blues verso il quinto successo di fila, anche perché gli ospiti, in trasferta, hanno un pessimo rendimento: 11 ko in 18 incontri. Sul tabellone Microgame il successo della squadra di Conte è dato a 1,19, mentre si punta a 6,75 sul pareggio e a 13,50 sul «2». Alta la media di gol subiti dall’Huddersfield fuori casa: 32 in 18 gare, una media di 1,7 a partita. I bookmaker puntano su una partita da Over, data a 1,50 appena. Per tornare subito in zona Champions, però, i Blues hanno bisogno che il Tottenham fallisca la vittoria nel facile match in casa contro il Newcastle. Gli Spurs sono dati a 1,18, a 7,00 il pari mentre la vittoria degli ospiti vale 14 volte la scommessa.