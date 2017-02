4 gennaio 2017, lo Swansea dichiara di aver ingaggiato scelto il proprio successore in panchina; 10 febbraio 2017, quell'allenatore viene premiato come coach del mese in Premier League. Sono bastate appena 5 partite a Paul Clement per conquistare tifosi e pubblico inglese: 2 vittorie in 4 gare, incontrando però Arsenal, City e Liverpool. Un bottino insperato per lo Swansea, che dopo aver ingaggiato il vice di Ancelotti al Bayern Monaco, si presenta alla sfida contro il Leicester a pari punti, e soprattutto fuori dalla zona retrocessione.