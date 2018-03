Dopo il successo del Manchester United di Mourinho sul Liverpool, la 30esima giornata di Premier League prosegue con 5 partite alle 16. Dopo due sconfitte consecutive, l'Everton vince contro il Brighton per 2-0 grazie ai gol di Tosun e all'autogol di Bong; da segnalare un rigore sbagliato da Rooney. Il Newcastle di Benitez vince contro il Southampton di Gabbiadini per 3-0 grazie ai gol di Kenedy (doppietta), Ritchie. Vince in trasferta il Leicester sul campo del West Bromwich, mentre il West Ham crolla in casa contro il Burnley per 3-0. Alle 18.30 in programma la sfida tra il Chelsea di Conte e il Crystal Palace, vinta dai Blues per 2-1. La squadra di Conte ora è quinta a 56 punti, a due lunghezze di distanza dal Tottenham e a quattro dal Liverpool.