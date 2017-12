Natale è passato, oggi è giornata di boxing day, la festa del calcio in Premier League. Negli stadi inglesi, che ogni anno fanno registrare il tutto esaurito, alle 13.30 si è aperta la ventesima giornata di campionato, con la vittoria del Tottenham di Pochettino, prossimo avversario in Champions League della Juventus. Gli Spurs hanno rifilato 5 gol al Southampton di Lemina e Gabbiani, entrato nella ripresa: seconda tripletta consecutiva per Kane che diventa il miglior cannoniere al mondo nel 2017 Di Alli e Son gli altri due gol, col sudcoreano che firma il record di segnature personali in stagione.



Alle 16, poi, il resto del programma: il Chelsea di Antonio Conte è chiamato a rialzarsi dopo il pareggio con l'Everton. Il manager italiano, contro il Brighton, potrà contare nuovamente su Alvaro Morata, assente nella sfida ai toffees. Lo United di Mou, secondo in classifica, invece attende a Old Trafford il Burnley. Il West Ham va in casa del Bournemouth, l'Huddersfield attende lo Stoke, il Watford il Leicester e il WBA l'Everton.



Alle 18.30 chiude il martedì di Premier la sfida tra lo spettacolare Liverpool di Klopp e lo Swansea che ha appena esonerato Clement.