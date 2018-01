La Premier League non si ferma mai, nemmeno nel primo dell'anno. Archiviato il doppio pareggio di Manchester City e Arsenal, inizia alle 13.30 la giornata numero 22 del campionato inglese; dopo due match senza vittorie, il Brighton cerca il ritorno al successo contro un Bournemouth reduce dal 2-1 contro l'Everton.



Alle 16, nel giorno dell'ufficializzazione dell'acquisto del difensore olandese van Dijk, il Liverpool va a caccia del terzo successo consecutivo per consolidare il proprio piazzamento in zona Champions League. Per Salah e compagni l'ostacolo di giornata è la sorpresa Burnley; alla stessa ora, il Leicester sfida l'Huddersfield, mentre il Newcastle di Benitez fa visita allo Stoke City. La giornata si chiude alle 18.30 col big match tra l'Everton di Rooney e un Manchester United desideroso di uscire dalla crisi.