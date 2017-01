La Premier non si ferma davvero mai. Se il 2016 si è chiuso con la vittoria del Liverpool contro il City, candidandosi come anti Chelsea più credibile, il 2017 si apre con due big che hanno l'occasione di superare o quantomeno raggiungere la squadra di Guardiola, che ora occupa la terza posizione.



Alle 14.30 il Tottenham di Pochettino, centra la quarta vittoria consecutiva, rifilando 4 gol al Watford di Mazzarri. Doppietta di Kane (alla centesima presenza in Premier League) e doppietta di Alli: gli Spurs volano e raggiungono il Manchester City in classifica.



Alle 17, poi, tocca all'Arsenal, che ospita il Crystal Palace. I gunners possono superare il City, portandosi da soli al terzo posto; dovranno vedersela contro una squadra che è alla ricerca di punti per lasciare il quartultimo posto. Anche il primo gennaio, la Premier promette emozioni.