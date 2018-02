Dopo le sfide di ieri, che hanno visto la vittoria del Tottenham sull'Arsenal e il 5-1 del Manchester City al Leicester, prosegue oggi la 27esima giornata di Premier League. Si comincia alle 13, con l'Huddersfield penultimo in classifica e reduce da una serie di sconfitte che ospita un Bournemouth che arriva invece da due vittorie consecutive.



Alle 15.15, poi, è il momento della sfida tra il Newcastle di Rafa Benitez e il Manchester United di José Mourinho, due allenatori che in passato hanno dimostrato di non amarsi molto, coi Red Devils che sperano di riportarsi a 13 punti dai Citizens.



Alle 17.30, poi, va in scena Southampton-Liverpool, una sfida tra due club che negli ultimi anni sono stati protagonisti di numerosi affari di mercato, l'ultimo dei quali quello riguardante Virgil van Dijk. Domani sera, poi, la giornata si chiude con Chelsea-West Bromwich, sfida che può essere decisiva per il futuro di Antonio Conte.