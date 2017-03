Alle 13.30 la partita che apre la 27esima giornata di Premier League. Il Manchester United di Mourinho sfida, tra le mura amiche di Old Trafford, il Bournemouth. I Red Devils per continuare a inseguire l'Europa, i Cherries la salvezza.



Alle 16, poi, il resto del programma, con il Leicester alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo la vittoria con il Liverpool. Sulla strada di Vardy e compagni il l'Hull City di Ranocchia. In contemporanea, poi, Stoke-Middlesborugh, Swansea-Burnley, Watford-Southampton, con Gabbiadini in campo, e WBA-Crystal Palace. Alle 18, poi, chiude il programma il big match Liverpool-Arsenal.