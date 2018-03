Giornata numero 31 di Premier League fortemente condizionata dai match validi per i quarti di finale di FA Cup; nel pomeriggio odierno si disputeranno soltanto quattro partite, con la lotta salvezza e quella per i piazzamenti Champions protagoniste. Alle 16, il West Bromwich ultimo in classifica fa visita al Bournemouth, mentre l'Huddersfield ospita sul proprio campo il Crystal Palace. Trasferta a Stoke per l'Everton, mentre alle 18.30 il Liverpool se la vedrà ad Anfield col Watford.