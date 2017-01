Dopo il weekend dedicato alla FA Cup torna in campo la Premier League per il 23esimo turno e ricomincia la rincorsa al Chelsea di Conte. Sei sfide alle 20.45, occhi puntati soprattutto all'Emirates di Londra dove l'Arsenal vuole confermarsi come prima delle inseguitrici e ospita il Watford di Mazzarri e dei nuovi arrivati Zarate e Niang. Impegno in trasferta per Tottenham e Leicester: gli Spurs vanno sul campo del Sunderland ultimo in classifica, la squadra di Ranieri se la vede col Burnley. Dopo l'impresa di Anfield lo Swansea prova a battere anche il Southampton per allontanarsi dala zona retrocessione, sperando in un passo falso del Crystal Palace in casa del Bournemouth. Vuole continuare a volare invece il West Bromwich, ospite del Middlesbrough.



Alle 21 il big match Chelsea-Liverpool, chiudono domani altri tre match: alle 20.45 West Ham-Manchester City, alle 21 Stoke City-Everton e Manchester United-Hull City.