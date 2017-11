Dopo le gare di ieri, è terminata oggi a partire dalle 13 l'undicesima giornata di Premier League: in scena quattro incontri, con impegnate le prime cinque squadre della classifica e le ultime due. Ha aperto alle 13 il Tottenham di Pochettino che, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions e il tris rifilato al Real Madrid di CR7, batte anche il Crystal Palace di Roy Hodgson, fanalino di coda con soli 4 punti, grazie alla rete del coreano Son: Spurs a quota 23 punti. Alle 15.15 in campo Manchester City e Arsenal, per il primo big match di giornata in programma all'Etihad, mentre alle 17.30 a Stamford Bridge il Chelsea di Antonio Conte, quarto in classifica e reduce dal brutto 3-0 di Champions contro la Roma, riceve il Manchester United d Josè Mourinho, secondo a più 4 dai Blues. Alla stessa ora in campo anche l'Everton di Rooney, penultimo, che ospita a Goodison Park un Watford reduce da due ko di fila.