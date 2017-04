Oggi pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 16) si disputano quattro incontri validi per la 34esima giornata di campionato nella Premier League inglese. L'Everton è impegnato sul campo del West Ham, mentre il Watford di Mazzarri fa visita all'Hull City di Ranocchia. Turno in trasferta anche per lo Stoke City in casa dello Swansea VS Stoke, mentre il Bournemouth ospita il Middlesbrough. Domenica giocano Manchester United e Liverpool, rispettivamente contro Burnley e Crystal Palace. Rinviate le gare delle quattro semifinaliste in FA Cup: Chelsea-Tottenham (oggi) e Arsenal-Manchester City (domenica).