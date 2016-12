Ci siamo, il giorno tanto atteso è arrivato: è tempo di Boxing Day in Premier League, il turno di Santo Stefano che tutto il mondo invidia. Niente vacanze per i calciatori del campionato inglese, subito in campo nel giorno dopo Natale, nella diciottesima giornata. Si cominicia alle 13.30, con l'anticipo di Vicarage Road, uno dei derby di Londra, tra il Watford di Mazzarri e il Crystal Palace che ha appena esonerato Pardew per affidare la panchina al discusso Allardyce, che torna ad allenare dopo lo scandalo che lo ha costretto a lasciare la panchina della nazionale inglese.



Alle 16 sei partite: il Chelsea di Antonio Conte, reduce da 11 vittorie di fila e sempre più primo in classifica, aspetta a Stamford Bridge il Bournemouth, in un match da non sottovalutare (non ci saranno Diego Costa e Kantè), per evitare trappole natalizie contro una squadra di metà classifica. L'Arsenal di Wenger riceve l'ottimo West Bromwich all'Emirates e deve vincere per non perdere ulteriori punti dalla vetta, dopo le due sconfitte contro Everton e City, che l'hanno portato a meno 9 dai Blues. Il Man United di Mourinho e Ibra, reduce da tre vittorie di fila, vuole continuare la propria rincorsa ai piani altri, nella sfida di Old Trafford contro il Sunderland. Il Leicester di Ranieri riceve l'Everton di Koeman e deve pensare ai punti salvezza, così come il West Ham, che va in Galles sul campo del fanalino di coda Swansea. e il Middlesbrough, ospite del Burnley.



Alle 18.15 chiude il Manchester City di Guardiola, ospite dell'Hull City e già a meno sette dalla vetta: i Citizens non possono più commettere passi falsi.



Il posticipo di domani sera vede di fronte ad Anfield il Liverpool di Klopp, secondo in classifica, e lo Stoke City di Hughes, quello di mercoledì invece al St. Mary Stadium il Southampton di Puel e il Tottenham di Pochettino, a meno dieci dal primo posto.