In attesa del posticipo di domani sera tra Tottenham e Watford, prosegue il programma del 36esimo turno di Premier League. Alle 15.15, il West Ham ospita i campioni del Manchester City. All'Olympic Stadium di Londra gli Hammers, che arrivavano dal ko per 4-1 sul campo dell'Arsenal, perdono con lo stesso risultato contro la squadra di Guardiola: con questo risultato i Citizens raggiungono quota 102 gol, con il Chelsea che detiene il primato con 103 gol nella stagione 2009/2010. Il City eguaglia il record di 30 vittorie stagionali in Premier stabilito dai Blues di Conte nella passata stagione.



Alle 17.30, Il Manchester United ospita l'Arsenal di Wenger, reduce dal pari nella gara d'andata della semifinale di Europa League contro l'Atletico Madrid. Vince 2-1 allo scadere la squadra di José Mourinho grazie a un gol di schiena di Fellaini. In vantaggio passano i Red Devils con Pogba, poi l'ex Mkhitaryan pareggia i conti. Nel finale, decide il centrocampista belga che regala allo United tre punti fondamentali nella corsa al secondo posto. La squadra di Mourinho è a +5 sul Liverpool terzo in classifica.