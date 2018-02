In Premier si gioca la 26esima giornata, che inizia alle 13.30 con il match del Manchester City capolista. La squadra di Pep Guardiola è impegnata sul campo del Burnley, settimo in classifica e sorpresa del campionato. Le due squadre si sono affrontate anche in FA Cup il 6 gennaio, con il successo dei Citizens per 4-1.



Alle 16, il programma prevede cinque match, compreso Manchester United-Huddersfield Town, con i Red Devils chiamati a rilanciarsi dopo il ko con il Tottenham. Gli altri incontri delle 16 sono Bournemouth-Stoke City, Brighton & Hove Albion-West Ham, Leicester-Swansea e West Bromwich Albion-Southampton.



Infine, il sabato si chiuderà alle 18.30 con la sfida fra Arsenal ed Everton. La giornata poi proseguirà domani, con Crystal Palace-Newcastle e Liverpool-Tottenham, per poi concludersi lunedì sera con Watford Chelsea.