Il calcio inglese riparte dopo la sosta, al via la 32esima giornata di Premier League con otto partite in programma nel sabato. Alle 12.30 è il Liverpool ad aprire: la squadra di Klopp va sul campo del Crystal Palace.



Alle 16 poi tocca al Manchester United rispondere, all'Old Trafford arriva lo Swansea. Impegni in trasferta per Leicester e Burnley, rispettivamente contro Brighton e West Bromwich. Sfida da metà classifica quella tra Watford e Bournemouth, punti salvezza in palio invece in Newcastle-Huddersfield e West Ham-Southampton.



Alle 18 è il turno della prima della classe: il Manchester City di Guardiola è ospite dell'Everton, caccia a tre punti che avvicinerebbero ulteriormente gli Sky Blues al titolo.



Chiuderanno il turno domenica Arsenal-Stoke (14.30) e il big match Chelsea-Tottenham (17).