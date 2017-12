Dopo l'anticipo fra Arsenal e Liverpool che hanno dato vita ad un entusiasmante 3-3 prosegue il calendario della 19esima giornata della Premier League



Nel lunch match, il Chelsea di Antonio Conte fallisce l'aggancio al secondo posto, occupato dal Manchester United. I Blues non vanno oltre il pari a reti inviolate sul campo dell'Everton. Grandi protagonisti il portiere dei Toffies Jordan Pickford e Phil Jagielka, che salva sulla linea in due occasioni nel primo tempo.



Continua la sua marcia da rullo compressore il Manchester City, che centra la diciassettesima vittoria consecutiva e allunga in testa a +14 in attesa del match dello United. A vestire i panni del trascinatore contro il malcapitato Bournemouth è uno scatenato Sergio Aguero, autore di una doppietta (prima e terza rete). Nel secondo tempo la squadra di Guardiola si è abbattuta come una valanga sugli avversari, andando a segno anche con Sterling e Danilo. Gara mai in discussione, l'ennesima dimostrazione di forza della capolista indiscussa di questa Premier. Negli altri match pomeridiani spicca il colpo esterno del Newcastle contro il West Ham (2-3), nonostante l'iniziale vantaggio degli Hammers realizzato dall'ex interista Arnautovic. Il Brighton di misura batte il Watford (1-0) facendo rispettare il fattore campo, così come lo Stoke City che si rianima dopo tre ko di fila superando il West Brom 3-1. Nella colonna di destra della classifica, doppio pari (1-1) in Southampton-Huddersfield e Swansea-Crystal Palace.



Alle 18:30 la sorpresa Burnley ospita il Tottenham con la possibilità di sorpasso sull'Arsenal al quinto posto mentre chiude il programma il posticipo delle 20:45 che vedrà il Manchester United affrontare in trasferta il Leicester.