Tottenham-West Bromwich Albion (calcio d'inizio alle ore 13.30) è l'anticipo che apre la 21esima giornata di campionato nella Premier League inglese, in campo per il primo turno nel girone di ritorno.

Alle ore 16 l'Arsenal fa visita allo Swansea, il Watford di Mazzarri ospita il Middlesbrough e si giocano altre quattro partite: Burnley-Southampton, Hull-Bournemouth, Sunderland-Stoke e West Ham-Crystal Palace.

Poi alle 18.30 c'è la sfida tra il Leicester di Ranieri campione in carica e il Chelsea di Conte, primo in classifica.