Si chiude stasera la 25esima giornata di Premier League dopo i tre anticipi di ieri sera. Alle 20.45 in campo otto squadre: Chelsea-Bournemouth, Everton-Leicester, Newcastle-Burnley e Southampton-Brighton. Alle 21, invece, è il turno di Manchester City-West Bromwich, Stoke City-Watford e Tottenham-Manchester United. Importanti sfide, soprattutto per i vertici della classifica: il Chelsea gioca per difendere il terzo posto in Premier League. Tottenham-Manchester United è un importante spareggio in chiave Champions League: gli Spurs sono quinti a quota 45 punti, lo United è secondo a 53 punti. In campo anche la capolista Manchester City contro il Bournemouth, 13esimo in classifica.