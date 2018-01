Proseguono le sfide del periodo di festa della Premier League. Dopo le gare di ieri, che hanno visto le vittorie di Liverpool e Manchester United, questa sera sono in programma altre quattro partite valide per la 22esima giornata: si parte alle 20.45, con due sfide salvezza: la prima è quella tra il Southampton in crisi di risultati e il Crystal Palace, che domenica ha fermato la corsa del City, la seconda tra il West Ham di Angelo Ogbonna e il West Bromwich. ll Tottenham, prossimo avversario della Juventus in Champions League, fa visita al fanalino di coda Swansea e spera di superare l'Arsenal al quinto posto.



Alle 21, poi, tocca poi ai Citizens di Pep Guardiola, che senza l'infortunato Gabriel Jesus, ma col recuperato de Bruyne ricevono il Watford per riportarsi a +15 sui rivali dello United.