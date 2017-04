Continua la 32esima giornata di Premier League, con in programma due partite. Alle 14.30 il Manchester United prova a mettersi alle spalle un monento difficile, con tre pareggi nelle ultime 4, l'ultimo in casa contro l'Everton raggiunto nel finale grazie a un rigore di Ibrahimovic, affrontando in trasferta il Sunderland. Alle 17 tocca proprio ai Toffees, che attendono il Leicester, con le Foxes che cercano un successo per archiviare la pratica, anche se non artitmenticamente, la pratica salvezza. Chiude la giornata il derby di Londra tra Crystal Palace e Arsenal, in programma domani alle 21.