Prosegue la 27esima giornata di Premier League, in programma due partite. Alle 14.30 il Tottenham cerca punti Champions contro l'Everton, ancora in corsa per l'Europa. Alle 17 grande attesa per il Manchester City, di scena contro il Sunderland, ultimo in classifica, che ha bisogno dei tre punti per tornare a credere alla salvezza.