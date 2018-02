Dopo l'anticipo tra Tottenham e Arsenal va in scena buona parte della 27esima giornata di Premier League. Alle 16 sono in programma quattro partite: l'Everton vuole cancellare i cinque gol presi dall'Arsenal nella sfida interna con il Crystal Palace, ci riesce con un secco 3-1. Lo Stoke City è a caccia di punti salvezza contro il Brighton, ma non va oltre il pari in rimonta (Adam sbaglia il rigore della vittoria al 90') e perde punti importanti nella corsa salvezza. Ne approfitta lo Swansea, che con il successo sul Burnley si porta fuori dalla zona retrocessione, mentre il West Ham rinsalda la panchina di Moyes con un 2-0 al Watford, giustiziere del Chelsea. Alle 18.30 il Manchester City attende il Leicester.