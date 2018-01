Ultimo appuntamento della 23esima giornata di Premier League, per il posticipo scende in campo il Manchester United: alle 21 i Red Devils affrontano lo Stoke City per provare a riavvicinarsi ai cugini del City. In caso di successo infatti la squadra di Mourinho si riporterebbe a -12 da quella di Guardiola, ko ieri contro il Liverpool. Sulla carta i pronostici sono tutti dalla parte dello United, reduce tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei; un solo successo invece per i Potters nelle ultime sette, con cinque sconfitte (due di fila nelle ultime due) e un pareggio).



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Manchester United-Stoke City.