Posticipo della 33° giornata di Premier League ed è ultima chiamata per Middlesbrough e Arsenal.



Il Boro è in caduta libera, la vittoria manca da quattro mesi esatti ed è fondamentale per provare a riaprire il discorso salvezza: la squadra di Woodgate è penultima a -6 dall'Hull City quart'ultimo, il successo porterebbe il Middlesbrough a -3 con una partita da recuperare.



Per i Gunners invece, che hanno altre due gare da recuperare contro Southampton e Leicester, è l'ultima chiamata per la Champions League: il Manchester City è scappato a +10, non vincere oggi vorrebbe dire abbandonare ogni velleità di rimonta.



Fischio d'inizio alle 21, segui su Calciomercato.com la diretta di Middlesbrough-Arsenal.