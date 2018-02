L'Inghilterra si ferma, c'è un big match rovente ad aprire la 27esima giornata di Premier League: alle 13.30 a Wembley Tottenham e Arsenal si affrontano nel 195esimo North London Derby, la più sentita rivalità nella capitale inglese. Orgoglio e non solo, Spurs e Gunners si giocano anche punti preziosi in chiave europea: 49 punti per la squadra di Pochettino, che con un successo scavalcherebbe momentaneamente Chelsea e Liverpool portandosi al terzo posto; 45 invece per quella di Wenger, che vuole ripetere il successo dell'andata per accorciare proprio sui rivali odierni che occupano la quinta piazza. Battere il Tottenham però non è un'impresa semplice: cinque vittorie e tre pareggi nelle otto partite giocate dopo il ko con il Manchester City, una corazzata guidata da Harry Kane che con il gol al Liverpool nello scorso turno ha toccato quota 100 gol in Premier League. L'Arsenal, tornato al successo contro l'Everton, si affida al nuovo acquisto Pierre-Emerick Aubameyang, in rete all'esordio.



Fischio d'inizio alle 13.30, seguite su Calciomercato.com la diretta di Tottenham-Arsenal.