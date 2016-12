Leicester City-Everton, sette mesi dopo: allora, il 7 maggio, andò in scena la grande festa delle Foxes, che la settimana precedente avevano acquisito la certezza del titolo. Lunedì, nel tradizionale “Boxing day” della Premier, l'atmosfera sarà molto diversa: gli uomini di Ranieri, una sola vittoria nelle ultime otto partite, sono chiamati a migliorare una classifica per nulla tranquillizzante. Le quote Snai disegnano un pronostico piuttosto in bilico: moderato il favore per i padroni di casa, a 2,45, mentre il «2» dell'Everton, che negli ultimi due turni ha battuto l'Arsenal e ceduto di misura al Liverpool, si gioca a 2,85. Cinque pareggi in 17 partite per entrambe, un'altra «X» è in lavagna a 3,40.