Dopo le partite di ieri, che hanno visto la vittoria del Chelsea di Antonio Conte sull'Arsenal e la sconfitta del Liverpool, torna in campo la Premier League. Oggi in programma due partite per completare la 24esima giornata. Tocca alle due di Manchester: alle 14.30 apre il City, che all'Etihad Stadium ospita lo Swansea. Alle 17, invece, i campioni in carica del Leicester - a un passo dalla zona retrocessione - se la vedranno con lo United, in una sfida che vedrà opposti i vecchi nemici Ranieri e Mourinho.