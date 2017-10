Dopo l'anticipo tra Liverpool e Manchester United, oggi pomeriggio si disputano altre sei gare valevoli per l'ottava giornata di campionato nella Premier League inglese dopo la sosta per le nazionali. Alle ore 16 i campioni in carica del Chelsea di Conte sono impegnati sul campo del Crystal Palace, ultimo in classifica a zero punti e allenato da Hodgson. Il Manchester City di Guardiola riceve lo Stoke, gioca in casa pure il Tottenham col Bournemouth. Il West Ham fa visita al Burnley, mentre lo Swansea ospita l'Huddersfield.

Poi alle ore 18.30 l'Arsenal di Wenger scende in campo a Watford.