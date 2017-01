Non si ferma mai la Premier League. Dopo le sei partite di ieri, si torna in campo per la ventesima giornata del campionato inglese. Tre le partite in programma: si parte alle 20.45 con l'Arsenal che punta a prendersi il terzo posto contro il Bournemouth. Alle 21, invece Crystal Palace-Swansea, con i gallesi affidati a Paul Clement che devono fare punti per lasciare l'ultimo posto della classifica. Sempre alle 21 tocca anche al Watford di Walter Mazzarri, reduce da quattro partite senza vittorie, che fa visita allo Stoke City. Chiude la giornata il derby di Londra di domani tra Tottenham e Chelsea.