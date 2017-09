Dopo le sette partite di ieri, è proseguita oggi la quarta giornata di Premier League. Due le sfide in programma, si parte alle 14.30 col fanalino di coda Crystal Palace, ancora a quota zero punti, che fa visita al Burnley: niente da fare anche questa volta, 1-0 per i padroni di casa grazie a Wood e de Boer è sempre più a rischio.



Alle 17, invece, lo Swansea, dopo la cessione di Llorente al Tottenham e il ritorno di Bony, perde in casa contro il Newcastle di Rafa Benitez (assente dopo l'operazione per l'ernia), che trova la seconda vittoria di fila grazie al difensore Lascelles.