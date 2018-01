Si apre la 25esima giornata di Premier League con tre anticipi. L'Arsenal, reduce dal successo sul Chelsea nella semifinale di Coppa di Lega, va a caccia dei tre punti contro lo Swansea per agganciare momentaneamente il Tottenham al quinto posto. Derby di Londra all'Olympic Stadium: i padroni di casa del West Ham ospitano il Crystal Palace. Tutto pronto per l'esordio in Premier di Joao Mario. Alle 21, Liverpool impegnato sul campo dell'Huddersfield. Reds chiamati a una reazione dopo la sconfitta contro lo Swansea e l'eliminazione in FA Cup per mano del West Bromwich.