Il titolo dato a 1,01 dice tutto sul dominio del Manchester City in Premier League. Eppure, nonostante i 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la sfida con il Liverpool di domenica pomeriggio intriga i quotisti 888sport.it. La squadra di Guardiola è favorita nonostante la trasferta, ma il 2,23 offerto per il «2» è insolitamente sostanzioso per la media dei Citizens. Merito del Liverpool, che arriva da tre vittorie consecutive e quasi tre mesi di imbattibilità in campionato. Soprattutto, i precedenti ad Anfield delle ultime stagioni sono incoraggianti, visto che i Reds hanno vinto gli ultimi quattro confronti con il City giocati in casa. Un altro «1» si gioca a 3,00, il pareggio vale invece 3,60. Schiaccianti, invece, le preferenze per Over e Goal tra le due squadre che hanno la media più alta di gol per partita (tra fatti e subiti) di tutta la Premier: almeno tre reti complessive si giocano a 1,61, per entrambe le formazioni a segno l’offerta scende fino a 1,43. Anche il tabellone del risultato esatto conferma le preferenze per un punteggio “alto”, con l’1-2 in prima fila a 8,50. Lo stesso risultato per il Liverpool pagherebbe 10,00, mentre un altro 1-0 dopo quello della scorsa stagione è a 14,00.