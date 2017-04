C’è il fattore “vendetta”, ma anche una tradizione negativa a cui mettere fine. Manchester United contro Chelsea è il clou della Premier in questo fine settimana. Si gioca nel pomeriggio di Pasqua all’Old Trafford: José Mourinho vuole vincere dopo i due ko rimediati contro Antonio Conte in questa stagione (4-0 in campionato, con tanto di esultanza scomposta del tecnico salentino, poi 1-0 in FA Cup), i Red Devils invece vogliono stoppare la serie nera contro i Blues: non li battono dal 2012 e in particolare, all’Old Trafford, il successo manca dal 2011. Secondo i bookmaker Mou si prenderà la rivincita ed è favorito a 2,65 per il successo nel match. Il vantaggio su Conte, però, è minimo: il blitz dei londinesi viaggia a 2,75 su Snai, il pareggio vale 3,20. Entrambe le squadre curano con attenzione estrema la fase difensiva, secondo e terzo miglior reparto del campionato, rispettivamente con 24 (lo United) e 25 (il Chelsea) reti incassate. Dati che spingono il pronostico verso l’Under: una partita con meno di tre reti complessive è piazzata a 1,65