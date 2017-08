Monday night di lusso in Premier League: alle 21 sono Manchester City ed Everton a chiudere la seconda giornata, match tra due squadre che hanno cominciato il campionato con il piede giusto. Vittoria esterna per la squadra di Guardiola contro il Brighton all'esordio, successo casalingo invece per i Toffees contro lo Stoke City trascinati dal figliol prodigo Rooney, per il quale stanotte la sfida avrà il sapore di un derby dopo i tredici anni con la maglia dello United. Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Manchester City-Everton.