Il Chelsea prova a riprendersi il terzo posto in Premier League nella sfida del Monday Night, in trasferta contro il Watford. I Blues, dopo lo scivolone interno dello scorso turno contro il Bournemouth, sono momentaneamente scivolati in quarta posizione, un punto sotto il Liverpool che ieri ha pareggiato contro il Tottenham. I bookmaker annunciano il controsorpasso: la squadra di Conte è ampiamente favorita sul tabellone Microgame, data a 1,62 volte la scommessa. Di contro, il Watford arranca nelle quote, anche in ragione di un periodo "no" e di precedenti poco favorevoli: non vince in campionato da cinque gare, non batte il Chelsea addirittura dal 1999. Il ritorno al successo viaggia a 5,60, si punta a 3,75 sul pareggio. Le statistiche indicano una partita con molte reti: il Watford, con 44 reti subite, ha la quarta peggior difesa del campionato inglese, il Chelsea è una delle squadre che segnano di più in trasferta. La giocata Over (almeno 3 gol totali) è data a 1,83.