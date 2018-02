Southampton imbattuto nelle ultime quattro giornate di Premier, con tre pareggi e una vittoria in trasferta nell’ultimo turno contro il West Bromwich, ma il successo interno in campionato manca da novembre: difficile che con il Liverpool arrivi il successo pieno, il segno 1 sulla lavagna di Microgame è piazzato a 4,30, con il pareggio proposto a 3,80. Per una vittoria esterna le giocate si abbassano a 1,77. Cinque gare di fila in Goal per i Saints, una gara con reti da entrambe le parti vale 1,63, i Reds hanno una spiccata propensione all’Over (otto nelle ultime dieci) è per un match da almeno tre reti le giocate pagano 1,70. Per un gol degli ospiti le offerte sono rasoterra a 1,09.