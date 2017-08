Seconda giornata di Premier League ed è big match a Wembley: alle 17 si affrontano Tottenham e Chelsea, rispettivamente secondo e primo classificato dello scorso campionato.



Il 2017/18 non è però iniziato al meglio per i Blues: dopo la sconfitta nel Community Shield contro l'Arsenal è arrivata quella casalinga contro il Burnley nella prima giornata, costata anche le espulsioni di Cahill e Fabregas. Sconfitte e il caso Diego Costa, momento delicato per Conte mentre gli Spurs volano sulle ali dell'entusiasmo: pre-campionato positivo e vittoria all'esordio in Premier in casa del Newcastle, ora gli uomini di Pochettino vogliono battere il Chelsea per ribadire di essere seri contendenti per il titolo.



Fischio d'inizio alle 17: su Calciomercato.com la diretta di Tottenham-Chelsea.