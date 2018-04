Il momento è favorevole al Tottenham, a +5 in classifica e con quattro vittorie di fila alle spalle. Il derby contro il Chelsea, però, si apre in salita per la squadra di Pochettino, che ha vinto una sola volta nei sei confronti più recenti contro i Blues. La squadra di Conte va all’assalto per recuperare terreno sul quarto posto e sul tabellone Snai è favorita a 2,35. Un vantaggio frutto anche del buonissimo bilancio nelle partite giocate allo Stamford Bridge: a parte il ko a sorpresa con il Bournemouth di fine gennaio, il Chelsea non perde uno scontro in casa da settembre 2017, quando venne battuto dal Manchester City. La stessa impresa del Tottenham pagherebbe 3,15, ed è poco più in alto il pareggio, dato a 3,20. Vista la rivalità e la posta in gioco è lecito aspettarsi una partita da Over e Goal, così come accaduto in quattro degli ultimi cinque scontri diretti: un incontro da almeno tre reti complessive è offerto a 1,90, per entrambe le squadre a segno la quota scende a 1,65.