Recupero del 21esimo turno di Premier League in programma questa sera a Londra. Va in scena un altro derby, dopo quello di ieri tra Arsenal e Chelsea terminato sul 2-2. In campo il Tottenham, prossimo avversario in Championas League della Juventus, contro il West Ham. La squadra allenata da Pochettino è quinta in classifica e con una vittoria si porterebbe a un solo punto di distacco dal quarto posto valido per la qualificazione in Champions League occupato ora dal Liverpool. Il West Ham, invece, è sedicesimo in campionato con 21 punti a una lunghezza di vantaggio sul terzultimo posto occupato dallo Stoke City.