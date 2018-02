Monday night in Premier League. Alle 21 il Chelsea di Antonio Conte va a Vicarage Road per sfidare il Watford di Javi Gracia. Dopo la vittoria del Manchester United e il pareggio tra Liverpool e Tottenham, i Blues hanno l'occasione per stare in scia dei Red Devils e staccare Tottenham e Liverpool. Morata e compagni sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Bournemouth, che ha messo ancor più in discussione il futuro del manager italiano.



I padroni di casa, che non vincono dal 26 dicembre, sono reduci da 3 sconfitte nelle ultime 5, e arrivano dallo 0-0 contro lo Stoke. Ora, però, gli Hornets hanno un Deulofeu in più, pronto a conquistari il Mondiale con la Spagna attraverso le prestazioni in maglia Watford.